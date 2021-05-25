Россиянку Софию Сапегу, которую задержали в Минске, белорусские силовики подозревают в совершении ряда преступлений

Россиянку Софию Сапегу, которую задержали в Минске вместе с журналистом Романом Протасевичем, по данным российского МИДа, белорусские силовики подозревают в совершении ряда преступлений. Она была задержана на 72 часа. После будет принято решение о мере пресечения или освобождении, — сказали во внешнеполитическом ведомстве. Между тем, отец и сестра Сапеги утверждают, что до сих пор с ними не встретился ни адвокат, ни консул, — передает агентство РИА Новости. По словам родственников россиянки, к ней также не пускают адвоката.