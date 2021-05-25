Первая встреча президента США Джо Байдена с Владимиром Путиным, скорее всего, пройдет 15-16 июня в Швейцарии

Первая встреча президента США Джо Байдена с главой российского государства Владимиром Путиным, скорее всего, пройдет 15-16 июня в Швейцарии, — сообщает телеканал CNN, ссылаясь на американских официальных лиц. В Москве пока это не подтвердили. В то же время, глава российского МИДа Сергей Лавров обещал, что позиция Москвы по встрече Байдена с Путиным будет объявлена в ближайшее время.