Мать задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении дочери, — сообщает газета РБК. МИД России утверждает, что 23-летняя студентка подозревается в совершении преступлений на территории Белоруссии в период с августа по сентябрь прошлого года. Пока она задержана на 72 часа, за это время будет либо принято решение о мере пресечения, либо об ее освобождении. Российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что дипломаты добиваются разрешения на консульскую встречу с Сапегой. Она, напомню, была вместе с журналистом Романом Протасевичем на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который был вынужден совершить посадку в Минске.