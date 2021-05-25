Мать задержанной в Минске россиянки Софьи Сапеги обратилась к Владимиру Путину с просьбой помочь в освобождении дочери, — сообщает газета РБК. МИД России утверждает, что 23-летняя студентка подозревается в совершении преступлений на территории Белоруссии в период с августа по сентябрь прошлого года. Пока она задержана на 72 часа, за это время будет либо принято решение о мере пресечения, либо об ее освобождении. Российское внешнеполитическое ведомство утверждает, что дипломаты добиваются разрешения на консульскую встречу с Сапегой. Она, напомню, была вместе с журналистом Романом Протасевичем на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair, который был вынужден совершить посадку в Минске.
2021-05-25T16:03:32+03:00
2021-05-25T16:03:32+03:00
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16:03, 25 мая 2021
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