Минтранспорта Белоруссии опубликовало расшифровку фрагмента переговоров белорусского диспетчера с пилотом Ryanair

Согласно полученным данным, диспетчер в 9:30 сообщил пилоту пассажирского самолета, что на борту может быть бомба, которую планируется взорвать над Вильнюсом, и рекомендовал совершить посадку в аэропорту Минска. С земли также добавили, что аналогичные сообщения были получены на электронные почты нескольких аэропортов. Каких именно, не уточняется.

Капитан воздушного судна несколько раз пытался прояснить, кто рекомендовал совершить посадку именно в Минске: компания, власти аэропорта вылета или прилета. Однако диспетчер ответил, что это «их» рекомендация. Что под этим подразумевалось. Пока не ясно.

Спустя шесть минут после разговора пилот подал сигнал бедствия, после чего совершил посадку в минском аэропорту. Отметим, что часть разговора не расшифрована, в нескольких местах указано «неразборчиво». Всего пилот и диспетчер согласовывали ситуацию 27 минут.

Самолет компании Ryanair, летевший из Вильнюса, совершил экстренную посадку в столице Белоруссии. По прилету был задержан оппозиционный журналист Роман Протасевич, находившейся в тот момент на борту.