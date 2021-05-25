Глава Ханты-Мансийского автономного округа поручила изучить опыт Якутии, где ввели обязательную вакцинацию от COVID

Глава Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова поручила изучить опыт Якутии, где ввели обязательную вакцинацию от коронавируса. Сегодня на заседании окружного оперативного штаба по борьбе с инфекцией она призвала обратить на это внимание и при положительных эффектах внести соответствующие предложения. Комарова также напомнила, что власти Якутии решили штрафовать работодателей, которые не организовали обязательную вакцинацию на сумму от 200 тысяч рублей. Напомним, в Якутии решили прежде всего обязательно вакцинировать врачей, учителей и социальных работников.

Необходимо искать способы привлечения россиян к вакцинации, — считает губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Отметим, что в России уже несколько месяцев выявляют ежедневно от 8 до 9 тысяч инфицированных коронавирусом. При этом власти признают, что темпы вакцинации неудовлетворительные.