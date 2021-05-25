Сотрудники оперативных служб не нашли новых пятен на месте разлива нефтепродуктов в акватории Туапсе, — сообщает МЧС. Ликвидацией последствий занимаются около 80 человек и более 20 единиц техники. Предположительно нефтепродукты вытекли из глубоководного канализационного коллектора. По факту произошедшего возбуждено административное дело.

