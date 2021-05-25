В Санкт-Петербурге утвердили регламент работы гостиниц в период международного экономического форума

Тестирование на коронавирус пройдет весь персонал. К работе будут допущены только те сотрудники, которые привиты от коронавируса, либо имеют справку о наличии антител, либо отрицательный результат ПЦР-теста. Заселение в гостиницы будет проводиться преимущественно в одноместные или семейные номера. Петербургский международный экономический форум будет проходить в очном формате на следующей неделе.

