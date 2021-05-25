Несмотря на коронавирус, все плановые мероприятия в российской армии были выполнены в полном объеме, — заявил сегодня президент Владимир Путин. По его словам, потенциал ядерной триады страны серьезно укрепился. Путин отметил, что российская армия должна учитывать тактику военных держав мира.
Несмотря на коронавирус, все плановые мероприятия в российской армии были выполнены в полном объеме
Несмотря на коронавирус, все плановые мероприятия в российской армии были выполнены в полном объеме, — заявил сегодня президент Владимир Путин. По его словам, потенциал ядерной триады страны серьезно укрепился. Путин отметил, что российская армия должна учитывать тактику военных держав мира.