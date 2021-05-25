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15:31, 25 мая 2021

Несмотря на коронавирус, все плановые мероприятия в российской армии были выполнены в полном объеме

Несмотря на коронавирус, все плановые мероприятия в российской армии были выполнены в полном объеме, — заявил сегодня президент Владимир Путин. По его словам, потенциал ядерной триады страны серьезно укрепился. Путин отметил, что российская армия должна учитывать тактику военных держав мира.



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