МИД России только что заявил, что Минск подтвердил задержание россиянки Софьи Сапеги

Ее подозревают в совершении преступлении в Белоруссии в августе-сентябре 2020 года. В отношении задержанной будет принято решение либо об избрании меры пресечения, либо освобождении в течение трех суток. Как утверждают в российском внешнеполитическом ведомстве, наш консул встретился с родителями Сапеги и рекомендовал адвоката. В ближайшее время дипломаты надеются на встречу с россиянкой.

