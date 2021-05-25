В Международной федерации хоккея обвинили власти Риги в использовании чемпионата мира в политических целях

В Международной федерации хоккея после замены флага Белоруссии обвинили власти Риги в использовании чемпионата мира в политических целях. Ранее мэр латвийской столицы вывесил на площади в центре города среди флагов других стран-участниц турнира бело-красно-белый флаг, ставшим символом белорусской оппозиции.

В Международной федерации хоккея осуждают замену флага. Там подчеркнули, что действия белорусских властей не должны сказываться на спортсменах. Их пригласили в Ригу в качестве гостей, и они не должны были видеть, как их флаг снят без согласия. Глава организации Рене Фазель назвал действия администрации латвийской столицы неприемлемыми, чемпионат мира не должен использоваться в качестве сцены для политиков. В Федерации заявили, что на спортивных объектах оставят государственный флаг Белоруссии. В ответ мэр Риги Мартиньш Стаки снял флаг организации с площади, отметив, что, цитата, «каждый должен выбрать свою сторону — жаждущего свободы народа или кровавого диктатора». Между тем, действия рижских властей осудили и в национальной федерации хоккея Латвии, также посчитав это политическим актом, нарущающим протокол. Инцидент прокомментировали и в Кремле. Там назвали замену флага вопиющим событием. Между тем, вслед за рижской администрацией бело-красно-белый флаг вывесила перед своим зданием мэрия Вильнюса.

Накануне Белоруссия объявила о высылке всего латвийского дипломатического корпуса из страны. Рига ответила аналогичным шагом.