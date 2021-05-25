Европейская организация по безопасности аэронавигации пообещала помочь странам ЕС в реализации их решений после инцидента с самолетом ирландской авиакомпании, совершившим вынужденную посадку в Минске. Накануне лидеры ЕС договорились запретить белорусским авиакомпаниям осуществлять рейсы в аэропорты Европы, а также совершать полеты над ее территорией. Также они рекомендовали европейским перевозчикам отказаться от полетов в воздушном пространстве Белоруссии. К этой рекомендации уже прислушались более десяти авиакомпаний.
2021-05-25T15:04:49+03:00
2021-05-25T15:04:57+03:00
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15:04, 25 мая 2021
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