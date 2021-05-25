Мосгорсуд отказался отпустить из-под стражи журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене

К 7 июля он проведет в СИЗО уже год. Сафронов вину не признает и считает, что уголовное дело связано с его журналистской деятельностью.
2021-05-25T15:03:34+03:00
2021-05-25T15:03:34+03:00
https://echo.msk.ru/news/2843720-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
15:03, 25 мая 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…