Пожарные смогли локализовать возгорание в нежилом здании на Серебрянической набережной в центре Москвы

Ранее сообщалось, что загорелась кровля и чердак в доме, который находится на демонтаже. Площадь возгорания превышает 800 квадратных метров, к тушению привлекли вертолет. Информации о пострадавших не поступало.
2021-05-25T15:02:45+03:00
2021-05-25T15:02:45+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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15:02, 25 мая 2021
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