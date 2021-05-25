В Якутии в обязательном порядке будут вакцинировать от коронавируса врачей, учителей и социальных работников

В случае отказа сотрудник может быть не допущен к работе. Работодатели, которые не обеспечили обязательную вакцинацию, будут оштрафованы на сумму от двухсот тысяч рублей.

Главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева утверждает, что без массовой прививочной кампании коронавирус не победить.

За последние сутки в Якутии выявлено чуть более ста новых случаев заражения коронавирусом.

Губернатор Югры Наталья Комарова уже попросила профильных чиновников изучить опыт Якутии.



По данным оперативного штаба, в России за сутки от коронавируса скончались 393 человека. Это максимальный показатель за последние две недели. При этом новых случаев выявили около 8 тысяч, на Москву приходится чуть более двух тысяч – для столицы это наименьший показатель за последние три недели.