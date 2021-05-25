Военный суд приговорил к 17 и 14 годам заключения бывших сотрудников Краснодарского МВД

Они отправляли письма с ядовитым веществом в адрес дипломатических организаций. Максим Котоманов и Дмитрий Красильников были признаны виновными в незаконном обороте сильнодействующих веществ, в организации террористического сообщества и покушении на лиц под международной защитой.

Бывшие сотрудники МВД в общей сложности отправили 200 писем дипломатам. Значительную часть конвертов перехватили сотрудники Почты России, — пишет газета «Коммерсантъ».