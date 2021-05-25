Кремль: действия белорусских диспетчеров были направлены на минимализирование возможную угрозу на борту самолета

В Кремле считают, что действия белорусских диспетчеров были направлены на то, чтобы минимизировать возможную угрозу на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, все было сделано в соответствии с международными правилами.

В Москве не считают, что из-за вынужденной посадки в Минске жизни россиян, находящихся на борту, были подвергнуты опасности. Самолет, следовавший из Афин в Вильнюс совершил посадку из-за сообщений о якобы заложенной на борту взрывчатки. После этого в Минске были задержаны белорусский журналист Роман Протасевич, а также его спутница, 23-летняя россиянка, Софья Сапега. Ни адвокат, ни консул пока с ней не смогли встретиться. При этом в Кремле, МИДе и Генпрокуратуре России пообещали защищать права студентки.