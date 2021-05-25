В Якутии ввели обязательную вакцинацию граждан

Причиной стала неблагоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе.

За сутки в Республике фиксируют чуть более 100 новых случаев инфицирования опасным вирусом. Вместе с тем, власти отмечают, что ситуация не становится лучше, поэтому необходимо уже к 1 июня вакцинировать 70% жителей Якутска и Мегино-Кангаласского района. Другие же районы должны достичь этих показателей к середине будущего месяца.

Теперь же, как пояснила главный санитарный врач Якутии Маргарита Игнатьева, привиться будут обязаны определённые категории граждан.

Эти требования касаются не только государственных, но и частных предприятий. Если же работодатели не смогут обеспечить должный уровень иммунизации, им грозит штраф 200 тысяч рублей, сообщают в Администрации Республики.

Якутия стала первым регионом страны, где вакцинация стала обязательной.

Этой идеей уже заинтересовались в Ханты-Мансийском автономном округе. Местный губернатор поручила изучить опыт республики в этой области.

Федеральные власти, в том числе и глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко, не раз акцентировали внимание на том, что иммунизировать граждан принудительно нельзя. На решение Якутии официальной реакции пока не поступало.