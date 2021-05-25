Госдума приняла во втором чтении законопроект, который вводит запрет на участие в выборах для руководителей организаций, признанных судом экстремистскими или террористическими, а также лиц, причастных к таким организациям. Им будет запрещено избираться на все выборные должности, — отмечает ТАСС. Для учредителей и руководителей в течение пяти лет после решения суда, а для причастных — в течение трех лет.

Напомним, сейчас Мосгорсуд рассматривает иск прокуратуры о признании экстремистскими структур, связанных с Алексеем Навальным. Рассмотрение намечено на 9-е июня.

Невзирая на будущие запреты, соратники Навального продолжают подготовку к осенним выборам, — пишет газета «Коммерсантъ».