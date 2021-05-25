В отношении политика Алексея Навального завели новое уголовное дело

Об этом сообщается в Инстаграме оппозиционера, который содержится в исправительной колонии города Покров.

Очередное дело против Алексея Навального касается оскорбления мирового судьи Веры Акимовой. Она рассматривала дело о клевете на 94-летнего ветерана Игната Артеменко. Акимова посчитала, что политик, раскритиковав ролик в поддержку поправок к Конституции с участием пенсионера, распространил заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана. В ходе процесса политик неоднократно вступал в полемику с судьей, на что получал многочисленные замечания. В итоге его оштрафовали на 850 тысяч рублей, а гособвинение попросило проверить «оскорбительные высказывания» со стороны Навального в адрес судьи. О возбуждении дела оппозиционер узнал от следователя по особо важным делам. Причем, отмечается в посте, как именно Навальный оскорбил судью, в постановлении не указано. Всего в отношении политика расследуется три уголовных дела. О двух других было известно ранее – они касаются присвоения пожертвований, перечисленных сторонниками признанному иноагентом Фонду борьбы с коррупцией, а также «побуждения граждан к отказу от исполнения гражданских обязанностей».

В настоящий момент Навальный отбывает срок по так называемому делу «Ив Роше». В феврале ему заменили условное наказание на реальное. Политику предстоит провести в колонии 2,5 года.