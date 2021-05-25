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14:05, 25 мая 2021

Лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков отказаться от полетов через территорию Белоруссии

Лидеры ЕС призвали европейских авиаперевозчиков отказаться от полетов через территорию Белоруссии, а также рекомендовали правительствам стран ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и ввести новые санкции против белорусских властей.
Несколько европейских авиакомпаний прислушались к этим рекомендациям, а Украина решила полностью прекратить авиасообщение с Белоруссией. Таков ответ на принудительную посадку пассажирского самолета Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича

К бойкоту воздушного пространства Белоруссии присоединились сразу несколько крупных европейских авиакомпаний. Несмотря на то, что пока Евросовет лишь рекомендовал перевозчикам избегать транзита через республику, такое решение приняли французская Air France, финская Finnair и немецкая Lufthansa. Также уже приостановили полеты через Белоруссию голландская авиакомпкания KLM, латвийская Air Baltic и польская LOT. Решил временно закрыть транзитное авиасообщение через страну и японский перевозчик ANA. А казахстанская авиакомпания Air Astana отменила запуск рейса Алма-Ата – Минск – правда, как утверждается, по причине низкой коммерческой загрузки.
В Киеве, тем временем, решили полностью остановить авиасообщение с Минском: в украинском МИДе признали, что это связано не только с безопасностью пассажиров, но и с требованием от украинских властей уважать права человека и международные правила. Ранее к таким же мерам решили прибегнуть в Литве, Великобритании и Франции.

Фигура Александра Лукашенко вызывает единодушное неприятие у стран Европейского Союза, — заявил в эфире Эха Москвы заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас.
Дипломат подчеркнул, что санкции в отношении режима Лукашенко будут все обширнее и все чувствительнее
Между тем, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, выступая в парламенте заявил, что инцидент с рейсом Ryanair не мог произойти без, как минимум, молчаливого согласия Москвы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал подобные обвинения неадекватными.

В Москве отрицают, что четверо граждан России, летевших рейсом Ryanair остались в Минске. Как подчеркнула официальный представитель МИДа Мария Захарова, единственная россиянка, которая вышла в Минске из самолета Ryanair и не вернулась на борт, это Софья Сапега, спутница журналиста Романа Протасевича.
Сапега, по словам родственников, находится в минском изоляторе на Окрестина. Адвокатов и российского консула к ней пока не допустили. Причина задержания Сапеги неизвестна.

Белорусские государственные СМИ вчера вечером показали видео, на котором журналист Роман Протасевич заявил о сотрудничестве со следствием и отрицал, что у него проблемы со здоровьем. Отец, Дмитрий Протасевич уверен, что его сына избивали в СИЗО – он запуган и сильно волнуется, – сообщает издание Инсайдер.

Протасевич один из создателей и бывший главный редактор телеграм-канала НЕХТА, который активно освещал протесты в Белоруссии. Ему заочно предъявлено обвинение в организации массовых беспорядков в Минске. В 2020-м году Протасевич уехал из Белоруссии.
Последние события показывают, что всем противникам Александра Лукашенко грозит опасность, — считают зарубежные СМИ.

Захватом самолета белорусский президент подает сигнал всем, кто бежал из страны: «противники официального Минска теперь нигде не могут себя чувствовать в безопасности», — считает обозреватель немецкой Зюддойче цайтунг. — Посадка рейса в минском аэропорту показывает и масштаб деятельности КГБ, следившего за оппозиционером, вероятно, уже с его пребывания в Греции. Лукашенко доказывает, что военные продолжают его поддерживать. — Его стратегия заключается в том, чтобы, цитата, “ держать население в постоянном страхе” ( перевод сайта Инопресса). Президент Беларуси, считает обозреватель издания, уже давно отдал власть в руки спецслужб и армии, и они будут пытаться предотвратить смену власти любыми средствами, иначе их самих могут привлечь к ответственности за преступления, связанные с нарушениями прав человека. Поэтому режиму, — заключает автор Зюддойче цайтунг, — «который борется за собственное выживание реакция Евросоюза на захват самолета относительно безразлична».

Как отмечает издание, одобрительные оценки действий Лукашенко со стороны российских провластных СМИ. – цитата, — нехороший знак и для российской оппозиции.



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