В США сегодня пройдут памятные марши и митинги по случаю годовщины убийства афроамериканца Джорджа Флойда

В Нью-Йорке на открытии памятного мероприятия его брат, Теренс Флойд, призвал помнить тех, кто погиб от рук полицейских.
Как ожидается, сегодня президент США Джо Байден встретится с семьей погибшего в Белом доме.
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В Нью-Йорке на открытии памятного мероприятия его брат, Теренс Флойд, призвал помнить тех, кто погиб от рук полицейских.
Как ожидается, сегодня президент США Джо Байден встретится с семьей погибшего в Белом доме.
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