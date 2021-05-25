По данным оперативного штаба, в России за сутки от коронавируса скончались 393 человека

Это максимальный показатель за последние две недели. При этом новых случаев выявили около 8 тысяч, на Москву приходится чуть более двух тысяч – для столицы это наименьший показатель за последние три недели.
2021-05-25T13:37:20+03:00
2021-05-25T13:37:20+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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13:37, 25 мая 2021
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