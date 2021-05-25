В Якутии ввели обязательную вакцинацию от коронавируса

Как передает агентство РИА «Новости», соответствующее постановление главный санитарный врач республики подписал еще неделю назад. Вакцинироваться в первую очередь будут обязаны работники образовательной сферы, — пояснили в пресс-службе главы Якутии.

Компании, не организовавшие прививки, будут штрафовать на сумму от 200 тысяч рублей.