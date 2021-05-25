В МИДе РФ называют не соответствующей действительности информацию о сошедших с рейса авиакомпании Ryanair в Минске четырех россиянах. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, самолет покинула только Софья Сапега.
В Кремле надеются, что задержанную россиянку скоро отпустят. В свою очередь, Генпрокуратура пообещала защищать ее права.
Софья Сапега летела из Афин в Вильнюс вместе с белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем, которого на родине обвиняют в экстремистской деятельности.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что на предстоящей встрече с Владимиром Путиным Александр Лукашенко сможет детально рассказать об инциденте с самолетом.
МИД РФ: В Минске самолет покинула только одна гражданка РФ — София Сапега
В МИДе РФ называют не соответствующей действительности информацию о сошедших с рейса авиакомпании Ryanair в Минске четырех россиянах. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, самолет покинула только Софья Сапега.