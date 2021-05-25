В Якутии вводят обязательную вакцинацию населения

Соответствующее постановление подписал главный санитарный врач – сообщает РИА «Новости». В первую очередь, делать прививки обяжут всех работников образовательной сферы, — уточнили в пресс-службе главы Якутии.

Компании, не организовавшие вакцинацию, будут штрафовать. Это касается не только государственных, но и частных предприятий.

В остальных субъектах вакцинация носит добровольный характер. По официальным данным, сейчас в России полностью привиты более 10 миллионов человек.

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус призывает страны, входящие в ВОЗ, расширить программы вакцинации.

Глава ВОЗ не исключил, что миру еще предстоит столкнуться с более заразным и смертоносным вирусом.