Адвокат россиянки Софии Сапега пока не смог встретиться со своей подзащитной

Об этом рассказал ТАСС отец задержанной, Сергей Дудич. Девушка содержится в минском изоляторе на Окрестина.

Сапега была задержана в аэропорту Минска вместе с Романом Протасевичем. В чем ее обвиняют, до сих пор неизвестно.

В Генеральной прокуратуре заявили, что российское государство готово защищать права Софьи Сапега. В Кремле рассчитывают, что россиянке отпустят в ближайшее время. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что российским властям неизвестно о каких-либо правонарушениях задержанной.