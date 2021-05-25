Родственники Романа Протасевича, задержанного в Минске, уверены, что его сына избивали в СИЗО

Так они прокомментировали видеозапись, на которой журналист говорит о сотрудничестве со следствием.

Дмитрий Протасевич убежден, что его сын Роман на видеозаписи, опубликованной белорусскими госсми, говорит не свои собственные слова. В интервью интернет-изданию The Insider отец оппозиционера высказал мнение, что Протасевич запуган и сильно волнуется. Кроме того, Дмитрий Протасевич уверен, что нос его сына мог быть сломан, а левая сторона лица из-за этого замазана гримом.

Сам журналист на камеру, как следует из представленной видеозаписи, утверждал, что его права никак не нарушались, а самочувствие в норме. Хотя при этом на его лице виднелись следы неясного происхождения.

Роман Протасевич был задержан в Минске после того, как самолет компании Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, совершил принудительную посадку. Поводом послужило сообщение о минировании лайнера. Кроме того, для его сопровождения по приказу белорусского президента Александра Лукашенко был поднят истребитель.

Протасевич известен как основатель оппозиционного телеграм-канала Nexta, в Белоруссии вместе с еще одним создателем канала Степаном Путило он внесен в список террористов. Кроме того, против Протасевича расследуется дело об организации массовых беспорядков.