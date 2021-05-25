Политик Алексей Навальный утверждает, что против него завели третье уголовное дело

Новое судопроизводство, как сказано на странице Алексея Навального в социальной сети Instagram, связано с оскорблением судьи Веры Акимовой, которая вела дело о клевете на ветерана. Какие именно слова сочли неприемлемыми, в постановлении не указано.

Еще в одном постановлении, сказано в публикации, речь идет о статье «создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан». Обвиняют Навального в том, что он якобы побуждал людей к отказу от исполнения гражданских обязанностей. Единственным доказательством служит публикация без разрешения фильма «Дворец Путина» на видеоплатформе YouTube. Если по этому делу политика признают виновным, то ему грозит до 3 лет лишения свободы.

Ранее против оппозиционера уже было заведено дело по факту якобы хищений пожертвований Фонду борьбы с коррупцией, который российские власти считают иностранным агентом. В постановлении, которое занимает три листа печатного текста, нет ни слова доказательств, отмечается на странице Алексея Навального.

Расследованием этих трех дел, отмечает оппозиционер, занимаются более 20 следователей высшего уровня.