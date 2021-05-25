Мэр Риги решил снять флаг Международной хоккейной федерации после письма руководителя федерации Рене Фазеля

Мэр Риги Мартиньш Стакис решил снять флаг Международной хоккейной федерации после письма руководителя федерации Рене Фазеля. Он просит вернуть государственный флаг Белоруссии, в противном случае Федерация просит снять их флаги.

Вчера по распоряжению Стакиса в центре Риги флаг Белоруссии был заменен на красно-белую символику оппозиции.