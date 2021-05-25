На нем он говорит о том, что сотрудничает со следствием и не имеет проблем со здоровьем. Отец Протасевича, Дмитрий уверен, что сына избивали в СИЗО — «он запуган и сильно волнуется» — сообщает издание Инсайдер.
Вчера вечером белорусские государственные СМИ опубликовали видео с Протасевичем
На нем он говорит о том, что сотрудничает со следствием и не имеет проблем со здоровьем. Отец Протасевича, Дмитрий уверен, что сына избивали в СИЗО — «он запуган и сильно волнуется» — сообщает издание Инсайдер.