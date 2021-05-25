Ректор РХТУ Мажуга планирует развивать финансирование науки с помощью бизнеса в случае победы на выборах в Госдуму

Ректор РХТУ им. Д. И. Менделеева, российский химик, доктор химических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией тканеспецифических лигандов химического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Мажуга заявил о планах создать условия для финансирования науки с помощью бизнеса в случае свой победы на выборах в Госдуму. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Деньги возьмем у бизнеса. Это очень важно – необходимо создать инструмент взаимодействия, это путь, который прошли наши западные коллеги, когда финансирование университетов, научных организаций идет на 80 процентов за счет средств бизнеса, за счет вкладов, меценатства, спонсорства Надо создать условия, чтобы бизнес сам хотел вкладываться в науку и понимал, что ему это нужно. Это могут прямые меры, непрямые, налоговые – это уже законотворчество, этим надо серьезно заниматься, у нас есть проект, как это можно правильно сделать», — сказал он.

с

«Я не собираюсь бросать науку, не собираюсь бросать преподавание, это нужно будет совмещать Если не будут [в Госдуме] люди ученые, думающие, другой человек, который туда придет не из профессии, не сможет заниматься законотворчеством так, как это нужно ученым», — заключил он.

Ректор РХТУ Александр Мажуга планирует заявил о намерении баллотироваться в Госдуму от 206 Тушинского избирательного округа от партии «Единая России».