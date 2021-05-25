В Туапсе произошел разлив нефти в Черном море

В городе ввели режим повышенной готовности.

Первыми о разливе нефтепродуктов в соцсетях сообщили жители Туапсе – они обнаружили загрязнение береговой линии в районе дикого пляжа еще накануне. Как пишет издание «Живая Кубань», очевидцы рассказали, что морская вода окрасилась в черный цвет и покрылась пленкой, на побережье стоит невыносимый химический запах. Позже информацию подтвердили в природоохранной прокуратуре. Как сообщают в администрации города, первое обнаруженное масляное пятно обработали сорбентом, но при дальнейшем обследовании акватории в 800 метрах от берега, в районе залегания глубоководного канализационного коллектора обнаружили новое вытекание нефтесодержащей жидкости. Акваторию обследовали водолазы. Площадь разлива уточняется, по данным источника агентства Интерфакс, масляная пленка охватывает около 400 квадратных метров поверхности воды. На ближайшем пляже проводят работы по обсервации береговой линии. Специалисты уже взяли пробы воды. В воздухе превышения концентрации вредных веществ не обнаружено.

Причина разлива нефтепродуктов в акваторию до сих пор не назван