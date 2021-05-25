Экс-полицейские получили длительные сроки заключения по обвинению в рассылке писем с ртутью в европейские посольства

По приговору Второго западного окружного военного суда в Москве бывшему сотруднику краснодарского МВД Максиму Котоманову назначили 17 лет колонии, его коллеге Дмитрию Красильникову – 14 лет. Это лишь немногим меньше того, что просила прокуратура.

По данным газеты «Коммерсантъ», экс-полицейские около 3,5 лет назад изготовили около 200 писем в адрес посольств и руководителей Евросоюза и НАТО, чтобы направить их, в том числе, за границу. В послания, по версии следствия, были вложены приглашения на торжества, посвященные присоединению Крыма к России на поддельном бланке депутата Госдумы Сергея Железняка. Но помимо это в письмах еще оказалась и ртуть.

Гособвинение вменило бывшим полицейским сразу несколько статей, в том числе покушение на лиц, находящихся под международной защитой и покушение на теракт. Сами подсудимые не отрицали, что направляли письма дипломатам, но отрицали, что там была ртуть, а также отвергали обвинения в создании террористического сообщества.

В ходе разбирательства депутат Сергей Железняк отверг причастность к отправке писем с ртутью в европейские посольства.