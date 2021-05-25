Северинец один из лидеров партии «Белорусская христианская демократия». Его задержали около года назад после разрешенного пикета по сбору подписей за выдвижения кандидатов в президенты, — напоминает Новая газета
Белорусские правозащитники признали Северинца политическим заключенным.
В Белоруссии политик Павел Северинец приговорен к 7 годам колонии по обвинению в организации массовых беспорядков
Северинец один из лидеров партии «Белорусская христианская демократия». Его задержали около года назад после разрешенного пикета по сбору подписей за выдвижения кандидатов в президенты, — напоминает Новая газета