Вице-министр МИДа Литвы: Новый пакет экономических санкций в отношении Белоруссии будет включать ограничение экспорта

Новый пакет экономических санкций в отношении Белоруссии будет включать ограничение экспорта, — рассказал в эфире Эха Москвы заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. Это ответ Европы на инцидент с самолетом Ryanair

Дипломат добавил, что Александр Лукашенко зашел слишком далеко, и Европа будет делать все возможное, чтобы поставить его на место.

В Кремле отказываются комментировать события в аэропорту Минска – принудительную посадку гражданского самолета и арест журналиста Романа Протасевича. В то же время Александра Лукашенко ждут в Москве 28 мая.

Политолог Ярослав Романчук в эфире Эха высказал мнение, что Лукашенко на встрече с Владимиром Путиным может обсудить возможность расширения влияния России в обмен на экономические привилегии.

Министр иностранных дел России Серегей Лавров ранее призвал не оценивать сгоряча инцидент с посадкой самолета Ryanair . Сегодня же Китай призвал Белоруссию и Евросоюз к сдержанности. В Пекине предлагают обеим сторонам «для начала разобраться с фактами».