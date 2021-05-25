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Эксклюзив Эха 12:00, 25 мая 2021

Глава СПЧ Фадеев не видит необходимости в призыве ряда членов СПЧ освободить задержанную девушку Протасевича

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев не видит необходимости в призыве ряда членов СПЧ освободить задержанную девушку оппозиционного белорусского журналиста Романа Протасевича. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
«Это позиция высказана не Советом, а несколькими членами Совета. Поскольку министр иностранных дел Лавров ясно заявил, что министерство будет заниматься Софьей Сапега, поскольку это российская гражданка, то я не считаю необходимым, чтобы Совет по этому поводу делал какие-то заявления. Это не официальное заявление Совета, здесь подталкивать МИД считаю неуместным. Если история продолжится, и с этой молодой женщиной будут проблемы, мы, конечно, посчитаем необходимым вмешаться в эту ситуацию. Пока министерство этим занимается, не вижу необходимости», — сказал он.
Члены президентского Совета по правам человека ранее призвали МИД добиться освобождения россиянки Софьи Сапега. Девушка была задержали вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске. Правозащитники призывают дипведомство допиться допуска к девушке российского консула. С момента задержания в аэропорту Минска С.Сапега находится в изоляторе на Окрестина, обвинение ей пока не предъявлено. Как сообщают ее родители, адвоката к задержанной не пускают. Также сообщалось, что в Минске после вынужденной посадки самолета остались еще несколько россиян. Было ли их решение добровольным и где они находятся, до сих пор неизвестно.
Ранее в российском МИДе сообщили, что запросили у Минска информацию о россиянке и призвали обеспечить к ней консульский доступ.


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