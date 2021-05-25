Вице-министр МИДа Литвы: Санкции против Белоруссии будут действовать, пока в стране не состоятся свободные выборы

Санкции против Белоруссии будут действовать до тех пор, пока в стране не состоятся свободные выборы и не будут освобождены политические заключенные. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-министр Министерства иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас.

«Результат простой: свободные выборы и освобождение политических заключенных. Когда выборы будут проведены с международными наблюдателями, когда наблюдатели скажут, что они были проведены объективно, что у всех были одинаковые возможности, тогда будем санкции начинать снимать», — сказал он.

М.Адоменас отметил, что считает бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую «представителем белорусского гражданского общества, представителем белорусского народа, который был лишен права проявить свою волю».