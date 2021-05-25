Вице-министр МИДа Литвы назвал перехватом ситуацию с экстренной посадкой самолета Rayanair в Минске

Вице-министр Министерства иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас назвал перехватом ситуацию с экстренной посадкой самолета Rayanair в Минске. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы».

«Официальная версия Вильнюса того, что произошло: самолет был нелегитимно, используя ложную информацию, посажен в минском аэропорту, который был намного дальше, чем вильнюский аэропорт, к которому самолет уже приближался. Да, это был перехват самолета, потому что его принудили посадиться, ложью или другими средствами, в аэропорту, для того чтобы похитить пассажира. Этим нарушается ряд конвенций, это был самолет, проходивший из одной страны Евросоюза в другую, внутри шенгенского пространства полет проводился. Да, это был нелегитимный захват самолета», — сказал он.

М.Адоменас отметил, что на борту перехваченного самолета находилось 94 гражданина Литвы. Он отметил, что ведется расследование инцидента.

«Ведутся юридические процессы, прежде всего ведется криминальное расследование похищения самолета, с нашей стороны, с польской стороны, потом, конечно, ведется правовой процесс про компенсации моральные и психологического ущерба. Это только начало. [Требование] компенсаций будут направлены в республику Беларусь», — подчеркнул он.

В минувшие выходные в Минске задержали Романа Протасевича, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, которого власти Белоруссии признали экстремистским. Р.Протасевич летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Когда лайнер, на борту которого было более 170 пассажиров, пролетал над территорией Белоруссии, белорусские диспетчеры сообщили, что поступила информация о том, что борт заминирован. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска Для сопровождения в воздух поднимался истребитель. Взрывчатых веществ в самолете не нашли, но при досмотре пассажиров задержали оппозиционного журналиста. Спустя почти пять часов власти Белоруссии позволили самолету продолжить перелет. В Белоруссии против Р.Протасевича возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Как передает латвийское издание Delfi, пассажиры, летевшие одним рейсом с Р.Протасевичем, рассказали, что, когда объявили об экстренной посадке в Минске, он запаниковал, а в ответ на вопрос о том, что случилось, ответил, что здесь его ждет смертная казнь.