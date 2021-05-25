Вице-министр МИДа Литвы: Лист санкций против Белоруссии будет дополняться, планируется ограничения экспорта

Лист санкций против Белоруссии будет дополняться, планируется ограничения экспорта. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-министр Министерства иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас.

«Лист санкций будет дополняться, будут новые пакеты, будет ограничения всякого рода экспорта. Мы не желаем перевести Беларусь в статус Северной Кореи. Такая изоляция ник чему не ведет, она только будет дальше поощрять репрессию над своим народом. Нужно иметь в виду, что уже сейчас исступление Лукашенко – это на четвертый пакет санкций, который ему очень болезненен. Мы этого еще не осознаем, но он делает все, чтобы это не было принято – терроризм, шантажирование соседних стран, чтобы избежать четвертого пакета. Я не могу огласить весь список пакета, но там и люди, и предприятия, когда Лукашенко получает информацию, он реагирует болезненно, санкции действуют», — сказал он.

По словам М.Адменаса, власти Белоруссии пересекли «красную линию», задержав оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

«Красные линии были перешагнуты с захватом самолета Rayanair, следовавшим из Афин в Вильнюс, и похищением журналиста Романа Портасевича и его подруги. Они были перешагнуты, но так как Европа является правовым государством, мы действуем правовыми мерами, которые не кажутся такими спектакулярными, ка себе могут позволить некоторые диктаторы: захватить территорию, начать военную кампанию, они действуют медленнее, но неизбежно», — отметил он.

Вице-министр Министерства иностранных дел Литовской Республики также отметил, что ЕС будет обсуждать «все возможные экономические пакеты».

«Этот поток уже в обсуждении в европейских каналах, все уже на столе Нефтяные продукты, может быть, удобрение, машины и тракторные изделия, мы также говорим о технологиях, которые поступают в Беларусь из Европы, их ограничение, и финансовых механизмов», — заключил он.

В минувшие выходные в Минске задержали Романа Протасевича, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, которого власти Белоруссии признали экстремистским. Р.Протасевич летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Когда лайнер, на борту которого было более 170 пассажиров, пролетал над территорией Белоруссии, белорусские диспетчеры сообщили, что поступила информация о том, что борт заминирован. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска Для сопровождения в воздух поднимался истребитель. Взрывчатых веществ в самолете не нашли, но при досмотре пассажиров задержали оппозиционного журналиста. Спустя почти пять часов власти Белоруссии позволили самолету продолжить перелет. В Белоруссии против Р.Протасевича возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Как передает латвийское издание Delfi, пассажиры, летевшие одним рейсом с Р.Протасевичем, рассказали, что, когда объявили об экстренной посадке в Минске, он запаниковал, а в ответ на вопрос о том, что случилось, ответил, что здесь его ждет смертная казнь.