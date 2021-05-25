Глава республики Коми Владимир Уйба ответил словами «Я для вас Путин» на намерение жителей села мутный Материк пожаловаться президенту России. Видеозапись высказывания Уйбы опубликовал YouTube-канал «Новая республика».
Как пишет «Новая газета», село пострадало от разлива нефти после прорыва трубопровода компании ЛукОйл. Местные жители жалуются на проблемы с питьевой водой, транспортом и медицинским обслуживанием.
Глава республики Коми ответил словами «Я для вас Путин» на намерение жителей пожаловаться президенту
Глава республики Коми Владимир Уйба ответил словами «Я для вас Путин» на намерение жителей села мутный Материк пожаловаться президенту России. Видеозапись высказывания Уйбы опубликовал YouTube-канал «Новая республика».