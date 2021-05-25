Несколько крупных нефтяных пятен обнаружены в акватории Черного моря в районе города Туапсе

Как сообщает оперативный штаб, на территории Туапсе введен режим повышенной готовности, проводятся замены ПДК в воде и грунте. Отмечается, что превышения в воздухе нет.
2021-05-25T11:35:25+03:00
2021-05-25T11:35:25+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:35, 25 мая 2021
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