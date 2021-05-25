В Краснодарском крае прокуратура требуют 18 и 16 лет колонии строгого режима для двух бывших полицейских, которые рассылали иностранным дипломатам письма с хлористой ртутью. Письма получили два десятка посольств, — сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы обвинения. В конвертах было поддельное приглашение от имени депутата госдумы Сергея Железняка на праздничное мероприятие, посвященное вхождению Крыма в состав России.
2021-05-25T11:35:01+03:00
2021-05-25T11:35:01+03:00
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11:35, 25 мая 2021
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