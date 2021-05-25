Z Архив новостей новости
5 2 6 195
11:34, 25 мая 2021

ФСБ объявила о предотвращении теракта в Норильске 9-го мая

Как утверждают в спецслужбе, задержанный – сторонник террористической группировки Исламское государство – она запрещена во многих странах, включая Россию.
По данным силовиков, мужчина хотел взорвать бомбу во время парада. Возбуждено уголовное дело по статье о склонении к теракту и пособничестве.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Лев Шлосберг депутат Псковского областного Собрания, член политкомитета партии «Яблоко»

Идеальный политик Сахаров понимал как мало кто другой, что ключевой фактор в политике – это доверие общества. Сахаров был бы идеальным президентом. Президентом страны должен быть идеальный политик, человек, верящий в нравственные идеалы…

5 105 6 10558 21.05
Блоги

СерпомПо Telegram-канал

Авианосцы уходящей страны Если примут решения, то надо дать авианосцам имена – «Пенсия», «Обнуление», «Путин». Гонка вооружений ест Россию живьем…

5 277 6 93979 18.05
Новости

Страны Евросоюза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС , на котором обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича…

5 76 6 7916
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

«Шокирующий» случай Либо должно шокировать всё: от принудительных посадок в Австрии самолёта Президента Боливии по запросу США и на Украине после 11 минут взлёта белорусского борта с активистом Антимайдана…

5 296 6 45057 24.05
Блоги

Сергей Марков политолог

С целью не допустить Майдана в сентябре Платошкин как раз такой кейс. Его задача была увести левых от КПРФ и привести их на Майдан против Путина…

5 239 6 44572 20.05
Блоги

О подрыве основ права в России. Заявление правозащитников и членов Конгресса интеллигенции Новый законопроект юридически абсурден и просто преступен. Невозможно предсказать, кого именно в путинской России признают экстремистами: сегодня это структуры Навального, а завтра – любое объединение, чем-либо неугодное властям…

5 113 6 21645 22.05
Один

Дмитрий Быков ведущий: Дмитрий Быков писатель

Если после всего этого, после всего, что мы знаем, возможны сталинисты, то следует отказаться от любых попыток изменить данную страну. Она безнадежна…

5 60 6 11861 21.05
#слушать 01:50:30 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Родственники подростка, назвавшего Рамзана Кадырова «шайтаном», извинились перед главой Чечни Прощения попросили и другие родственники подростка, сказав, что им стыдно за поведение школьника, и что он сам осознал свою вину…

5 176 6 38621 20.05
8читать ;смотреть
Блоги

Певица Манижа заняла девятое место на конкурсе «Евровидение» Победителем же стала итальянская рок-группа Maneskin…

5 169 6 38956 23.05
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Екатерина Великая. Между свободой и рабством Екатерина Великая. Между свободой и рабством От Екатерины II до Горбачева правители предполагали, что немного отреставрировав систему, можно придать ей новое дыхание, и все будет хорошо…

5 23 6 5448 22.05
8читать ;смотреть
Блоги

Сергей Лавров: Выступаем за то, чтобы оценить эту ситуацию не сгоряча С белорусским гражданином в Минске также осталась, как мы можем понять, его знакомая, гражданка России. Мы уже связались с ее отцом…

5 173 6 42317 24.05
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Защитник. К 100-летию Андрея Дмитриевича Сахарова Умышленное и постыдное умаление сегодняшними российскими властями столетнего юбилея Андрея Сахарова — позорное явление, красноречиво говорящее о положении дел в нашей стране…

5 21 6 5172 21.05
Блоги

Сергей Пархоменко журналист

Что его таким сделало? Что с ним будет дальше? И вот этот человек сел за компьютер, задумался, почесал нос, поправил очки, отпил воды из стакана, потом положил руки на клавиатуру и написал этот текст…

5 66 6 15994 08:58
Блоги

Александр Гольдфарб глава фонда Литвиненко в Лондоне

Как я познакомился с Сахаровым Холодный пот выступил на лбу, спазм сжал живот. Мне казалось, что на меня смотрят десятки глаз; Каждый прохожий казался агентом КГБ. Я посмотрел на часы…

5 50 6 12250 23.05
Блоги

+ Роман Протасевич: Я даю признательные показания и сотрудничаю со следствием Роман Протасевич: Я даю признательные показания и сотрудничаю со следствием Видео из СИЗО распространил один из телеграм-каналов, близких к белорусским властям. Ранее в МВД Белоруссии отрицали сообщения о госпитализации задержанного журналиста…

5 153 6 37802 24.05
8читать ;смотреть
Блоги

Кирилл Рогов политический обозреватель

Спасти Протасевича Мы сегодня все живем внутри учебной книги про тиранов…

5 80 6 20992 06:02

Популярное за неделю

Новости

Страны Евросоюза запретят белорусским авиакомпаниям использовать воздушное пространство европейских стран Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС , на котором обсуждался инцидент с посадкой самолета Ryanair в Минске и задержание журналиста Романа Протасевича…

5 56 6 5068
Интервью Невзоровские среды

Александр Невзоров гость: Александр Невзоров публицист

3227900
С учетом административных и силовых размеров ее задницы можно быть уверенным, что практически все без исключения ее противники будут мощью ее ягодиц политически умерщвлены…

5 36 6 82828 19.05
#слушать 51:43 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
3457722
Хотели бы вы, чтобы такой человек, Касым-Жомарт Токаев, президент Казахстана, возглавлял Россию? («48 минут»)
5 27 6 5103 18.05
Блоги

Андрей Литвинов, пилот Аэрофлота: Что бы сделал я В свете последних событий, мне задают вопрос, что бы сделал я на месте командира, которого «минируют», а потом перехватывает истребитель?..

5 238 6 171293 24.05
Блоги

+ «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Мы зубы выбьем всем — так, чтобы они не могли кусаться» «Во все времена происходит одно и то же: как только Россия становится сильнее, сразу находятся поводы для того, чтобы ограничить ее развитие. Как сказал один из наших императоров, «нашей огромности боятся все»...

5 410 6 117837 20.05
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9127466
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4914691

Сегодня в эфире