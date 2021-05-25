Как утверждают в спецслужбе, задержанный – сторонник террористической группировки Исламское государство – она запрещена во многих странах, включая Россию.
По данным силовиков, мужчина хотел взорвать бомбу во время парада. Возбуждено уголовное дело по статье о склонении к теракту и пособничестве.
ФСБ объявила о предотвращении теракта в Норильске 9-го мая
Как утверждают в спецслужбе, задержанный – сторонник террористической группировки Исламское государство – она запрещена во многих странах, включая Россию.