Оперативный штаб сообщает, что в России за сутки выявлено более 7 тысяч 800 заразившихся коронавирусом. Умерли 393 человека. В Москве – более двух тысяч новых заболевших.
2021-05-25T11:33:55+03:00
2021-05-25T11:51:06+03:00
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11:33, 25 мая 2021
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