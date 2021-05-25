Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истерикой реакцию Запада на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Говоря о вероятности европейских санкций против Москвы в связи с этим инцидентом, Захарова отметила, что санкций не стоит ждать, потому что они – цитата по ТАСС — «появляются сами по себе, вне зависимости от событий».
2021-05-25T11:33:32+03:00
2021-05-25T11:33:32+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:33, 25 мая 2021
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