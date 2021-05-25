Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала истерикой реакцию Запада на принудительную посадку самолета Ryanair в Минске. Говоря о вероятности европейских санкций против Москвы в связи с этим инцидентом, Захарова отметила, что санкций не стоит ждать, потому что они – цитата по ТАСС — «появляются сами по себе, вне зависимости от событий».