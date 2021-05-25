Вице-министр МИДа Литовской Республики: Санкции против Белоруссии будут ужесточаться

Планируются ограничения на экспорт, — рассказал в эфире Эха Москвы заместитель министра иностранных дел Литвы Мантас Адоменас. По его словам, Европа будет делать все возможное, чтобы «поставить на место» Александра Лукашенко. Как выразился дипломат, «диктатор зашел слишком далеко».
2021-05-25T11:32:12+03:00
2021-05-25T11:33:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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11:32, 25 мая 2021
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