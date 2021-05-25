Члены президентского Совета по правам человека призвали МИД добиться освобождения россиянки Софьи Сапега

Ее задержали вместе с белорусским оппозиционером Романом Протасевичем после принудительной посадки самолета компании Ryanair в Минске. Известно, что в белорусской столице остались еще несколько россиян, летевших тем рейсом.

«Софья Сапега является гражданкой Российской Федерации. Судьба каждого гражданина — предмет беспокойства России. То же самое относится к другим россиянам, если они не продолжили полет в Вильнюс и удерживаются белорусскими властями», — говорится в обращении членов СПЧ к главе МИД Сергею Лаврову. Его цитирует газета «Коммерсант». Правозащитники призывают дипведомство допиться допуска к девушке российского консула. В СПЧ рассчитывают, что российские власти смогут повлиять на ситуацию, как это было прошлым летом, когда во время беспрецедентных протестов в Белоруссии были задержаны граждане России, в том числе журналисты. Ранее на портале change.org появилась петиция с призывом освободить Сапега, к этому моменту ее подписали почти 2 тысячи человек. Девушка с момента задержания в аэропорту Минска находится в изоляторе на Окрестина, обвинение ей пока не предъявлено. Адвоката к задержанной не пускают, рассказали ее родители. Также сообщалось, что в Минске после вынужденной посадки самолета остались еще несколько россиян. Было ли их решение добровольным и где они находятся, до сих пор неизвестно.

Ранее в российском МИДе сообщили, что запросили у Минска информацию о россиянке и призвали обеспечить к ней консульский доступ