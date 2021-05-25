Сразу несколько авиакомпаний объявили о прекращении полетов через воздушное пространство Белоруссии

Сразу несколько авиакомпаний, в частности, Австрийские авиалинии, Эр Франс и Финнэйр объявили о прекращении полетов через воздушное пространство Белоруссии после инцидента с принудительной посадкой самолета ирландской компании Ryanair.

Росавиация сообщила, что полеты самолетов российских авиакомпаний через Белоруссию осуществляются в штатном режиме.

Между тем, самолет авиакомпании ЮТейр вчера летел в Калининград из Москвы в обход воздушного пространства Белоруссии, — сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса ФлайтРадар. В самой авиакомпании это объяснили экономией топлива. Сообщается, что обратный рейс был выполнен уже над территорией Белоруссии.

Ранее лидеры Евросоюза призвали европейских авиапервозчиков отказаться от полетов на территории Белоруссии, также рекомендовали правительствам стран ЕС запретить белорусским авиакомпаниям полеты в Евросоюз и ввести новые санкции против белорусских властей.

Евросоюз может ввести ограничения на экспорт из Белоруссии нефтяных продуктов, удобрений и тракторов, а также ограничить доступ страны к технологиям, — сообщает МИД Литвы.

Вице-министр МИД Литвы Мантас Адоменас считает, что нахождение у власти Александра Лукашенко уже вызывает единогласное неприятие у стран ЕС. Так литовский чиновник отреагировал на новые санкции Евросоюза в отношении Белоруссии.

Мантас Адоменас уверен, что санкции в отношении режима Лукашенко будут все обширнее и чувствительнее.

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Вашингтон и страны Большой Семерки усилить давление на белорусские власти после инцидента с самолетом Ryanair и ареста журналиста Романа Протасевича.

Президент США Джон Байден назвал задержание Протасевича позорной атакой на политическое инакомыслие и свободу прессы. Байден поручил своей администрации изучить варианты привлечения виновных к ответственности.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не надо торопиться с оценкой ситуации с посадкой самолета в Белоруссии.