Вице-министр МИДа Литовской Республики Адоменас: Европа будет делать все возможное, чтобы поставить Лукашенко на место

Европа будет делать все возможное, чтобы поставить Лукашенко на место или удалить. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» вице-министр Министерства иностранных дел Литовской Республики Мантас Адоменас.

«Я начну с объявления «Хамас», по-моему, мы уже дошли до той точки, что для «Хамаса» ассоциация с Лукашенко портит их репутацию. Вчерашнее заявление европейских лидеров уже очень четко показывает, что диктатор зашел слишком далеко, его поведение в последнее время создает впечатление человека на грани исступления. Маниакальные теории конспирации, везде замахи на его власть и ответы на внешние события у него уже зашли за пределы адекватности. Видно, что Запад, Европа сознает, что имеет дело с очень опасным, непрогнозируемым и слишком далеко зашедшим диктатором. Единость в санкциях показывает, что дальше его терпеть не будут, Европа будет делать все возможное, чтобы его поставить на место или удалить», — сказал он.

В минувшие выходные в Минске задержали Романа Протасевича, бывшего главного редактора Telegram-канала NEXTA, которого власти Белоруссии признали экстремистским. Р.Протасевич летел рейсом авиакомпании Ryanair из Афин в Вильнюс. Когда лайнер, на борту которого было более 170 пассажиров, пролетал над территорией Белоруссии, белорусские диспетчеры сообщили, что поступила информация о том, что борт заминирован. Экипаж был вынужден совершить экстренную посадку в аэропорту Минска Для сопровождения в воздух поднимался истребитель. Взрывчатых веществ в самолете не нашли, но при досмотре пассажиров задержали оппозиционного журналиста. Спустя почти пять часов власти Белоруссии позволили самолету продолжить перелет. В Белоруссии против Р.Протасевича возбуждено уголовное дело по статье об организации массовых беспорядков. Как передает латвийское издание Delfi, пассажиры, летевшие одним рейсом с Р.Протасевичем, рассказали, что, когда объявили об экстренной посадке в Минске, он запаниковал, а в ответ на вопрос о том, что случилось, ответил, что здесь его ждет смертная казнь.