Средний лимит по вновь выданным кредитным картам в апреле достиг максимальной отметки с начала 2019 года – почти 73 тысячи рублей. Это следует из данных Национального бюро кредитных историй, которые изучил РБК. По сравнению с мартом показатель вырос сразу на 5%.

Эксперты предупреждают о рисках для банков на фоне роста долговой нагрузки заемщиков при падении доходов.

